اكتشاف عضو جديد في جسم الإنسان

تمكن فريق من العلماء من اكتشاف عضوًا جديدًا متخفيًا في الجهاز الهضمي لجسم الإنسان، من شأنه أن يُعيد كتابة كل ما كنا نظن أننا نعرفه عن أعضائنا الداخلية.

ووفقاً لمجلة “ذي لانسيت”، التي تُعد أشهر المجلات الطبية في العالم، فإن العضو المُكتشف اسمه “مساريق”، وهو مبطن بعدد كبير من “الصفاق” التي يعلقها المعدة والأمعاء الدقيقة والبنكرياس والطحال، وغيرها من الأجهزة إلى الجدار.

لكن الباحثين وجدوا أنها عبارة عن عضو متصل، مما حذا بالعلماء على تصنيفها في مراجعة نشرتها مجلة “ذي لانسيت” الطبية المرموقة المتخصصة في الجهاز الهضمي والكبد.

وقال الباحث في مستشفى جامعة لايمريك في إيرلندا، كالفين كوفاي، الذي نسب له الاكتشاف الجديد: ” في الورقة البحثية التي تم مراجعتها وتقييمها علميا، نتحدث عن عضو في الجسم لم يكن معروفا حتى اليوم”.

وبحسب الورقة البحثية، فإن المساريق مكونة عن غشاء يربط بين الأمعاء في البطن.

وبينما لم يعرف بعد وظيفة هذه العضو الجديد، فإن هذا الاكتشاف قد يؤدي إلى اكتشافات أخرى بشأن تأثير ذلك على أمراض الجهاز الهضمي.