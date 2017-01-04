مصر: مقتل شرطي وإصابة ضابط بالرصاص في الفيوم

قتل شرطي متأثرا بجروحه ليل الثلاثاء الأربعاء وأصيب ضابط بجروح بالغة حين اطلق مسلحان مجهولان يستقلان دراجة بخارية النار على سيارتهما في محافظة الفيوم جنوب القاهرة، حسب ما أفاد مسؤول أمني وكالة فرانس برس.

وقال مسؤول في مديرية أمن الفيوم لوكالة فرانس برس إن “مسلحين على دراجة بخارية فتحا النار على سيارة يستقلها الرائد محمود عبد العليم مدير مباحث قسم إبشواي ومخبر معه مساء الثلاثاء في الطريق” في مركز إبشواي في الفيوم (قرابة 120 كم جنوب القاهرة).

وأفاد مسؤول أمني أخر أن الهجوم أسفر عن مقتل “المخبر يحيى عبد الستار (39 عاما) متأثرا بجروحه أثر إصابته بطلقتين في الصدر وعن إصابة الرائد محمود عبد العليم بطلقتين في الصدر والرئة”.

وأشار المسؤول إلى أن الرائد عبد العليم في حالة حرجة في مستشفى الشرطة في القاهرة التي نقل إليها فور الحادث.

ولم تعرف على الفور هوية المهاجمين اللذين لاذا بالفرار. ولم تتبن اي جهة الهجوم حتى الان.

وهذا النوع من الهجمات الخاطفة باستخدام الدراجات النارية شاع مؤخرا في القاهرة ومدن الدلتا وقد تسبب في مقتل عشرات الشرطيين.