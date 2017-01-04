أتربة وغبار على 3 مناطق بالمملكة

تستمر درجات الحرارة في الانخفاض، اليوم، على شمال ووسط وشرق المملكة مصحوب بنشاط في الرياح السطحية قد تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار.

وسماء صحو إلى غائمة جزئيًا على شمال المملكة، فيما يتوقع تكون الضباب ليلاً وساعات الصباح الباكر على أجزاء من شمال وشرق المملكة.

في حين تكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15-40كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

بينما تكون الرياح على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 10-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.