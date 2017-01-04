طالب يطعن وكيل مدرسة في عينه

أقدم طالبٌ يدرس بالمرحلة المتوسطة على طعن وكيل مدرسة في عينه، بعد أن حاول الوكيل فض اشتباكٍ حدث بين الطالب المعتدي على الوكيل وطالب آخر.

وأوضح المتحدث الرسمي لإدارة التعليم بالمنطقة الشرقية، أن الاعتداء وقع أثناء مشاجرة بين طالبَيْن في أحد الفصول؛ فاستدعى المعلم وكيل شؤون الطلاب لحلِّ المشكلة، إلاَّ أن أحد الطالبين اعتدى على الوكيل وأصابه في منطقة العين.

وأضاف المتحدث الرسمي بأن إدارة المدرسة صنفت الحالة من الدرجة الخامسة، ورفعت الأمر للمكتب والجهات المختصة، فيما يستمر مكتب التعليم بغرب الدمام لإكمال إجراءاته للتحقُّق أولاً، ومن ثم التحقيق وفق الأنظمة المعمول بها.