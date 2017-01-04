استئصال ورم سرطاني من خد خمسيني في مكة

أجريت بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، جراحة ناجحة لاستئصال ورم سرطاني في الخد لمريض خمسيني، حيث تم استئصال الورم ثم ترميم الخد، وذلك على مدار 5 ساعات.

وأوضحت وزارة الصحة أنه تمت معاينة المريض من قبل فريق طبي متكامل من الاستشاريين في جراحة الرأس والعنق والعلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي وجراحة التجميل والترميم، حيث تَبَيّن أن المريض يعاني من ورم خبيث في جلد الخد والشفتين.

وأبانت أنه تَقَرّر إجراء خطة جراحية متقدمة على مرحلتين، تَضَمّنت المرحلة الأولى قيام فريق جراحة الرأس والرقبة بعملية استئصال الورم الخبيث من منطقة الخد والشفتين.

وروعي في الجراحة إزالة الورم كاملا، وتجهيز المنطقة المصابة جراحياً للمرحلة التالية، وفي المرحلة الثانية، قام فريق جراحة التجميل والترميم برئاسة استشاري جراحة التجميل والترميم بترميم منطقة الخد والشفتين؛ وذلك بعمل جراحة دقيقة بأخذ شريحة من الخد عن طريق أوعية دقيقة والهدف من ذلك الترميم بأقل ضرر للمريض وبنفس الوقت مراعاة للون البشرة، وأخذ الاحتياطات اللازمة لضمان حيوية ونمو الرقعة المزروعة .

وأفادت الصحة أنه تمت عملية الترميم بنجاح مع الحفاظ على حجم الفم وشكله الطبيعي من غير أعراض جانبية فيما يخص فتح أو قفل الفم، مشيرة إلى أنه تم خروج المريض بعد يومين وهو يتمتع بصحة جيدة ولله الحمد.