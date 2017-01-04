إحباط محاولتين لتهريب 100 ألف حبة كبتاجون

احبط جمرك حالة عمّار محاولتين لتهريب كمية من حبوب الكبتاجون المخدرة بلغت 99.028 حبة، عُثر عليها مُخبأة داخل مركبتين قدِمتا للمملكة عبر المنفذ.

وقال مدير عام جمرك حالة عمّار عبدالعزيز النعيمة: “تم إحباط هذه الكمية من خلال محاولتين لتهريبها, حيث قدِمت أولاً للجمرك مركبة خاصة, وعند إنهاء الإجراءات الجمركية المعتادة عُثر على كمية حبوب “الكبتاجون” المخدرة بلغت 94.978 حبة، كانت مُخبأة بطريقة سرية داخل أكياس بلاستيكية ووضع بعضاً من قطع “الملوخية والمرامية” فوقها لغرض التمويه.

وفي المحاولة الثانية تم ضبط 4.050 حبة، كانت مُخبأة مع سائق مركبة أسفل ملابسه الداخلية وتثبيتها بشريط لاصق على جسمه وارتداء مشد أسود اللون لإخفائها، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.