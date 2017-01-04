خلل فني يمنع “طائرة بيشة” من الهبوط

تعبيرية

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متابعاتالشرق أونلاين

أعلن الدفاع المدني والهلال الأحمر بالطائف حالة الاستنفار لمباشرة بلاغ من طائرة قادمة من بيشة تشير المصادر المتداولة إلى أن بها خللاً فنياً لا تستطيع معه الهبوط.

الشرق أونلاين  |  متابعات

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