أعلن الدفاع المدني والهلال الأحمر بالطائف حالة الاستنفار لمباشرة بلاغ من طائرة قادمة من بيشة تشير المصادر المتداولة إلى أن بها خللاً فنياً لا تستطيع معه الهبوط.
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Last reply was ١٩٧٠/٠١/٠١ @ ٣:٠٠ص
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اللهم لطفك و رحمتك يا قدير اللهم احفظ جميع من على هذه الطائرة يا كريم
اللهم ألطف بهم يالله ويسر نزول الطائره بسلام