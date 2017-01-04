أعلن الدفاع المدني والهلال الأحمر بالطائف حالة الاستنفار لمباشرة بلاغ من طائرة قادمة من بيشة تشير المصادر المتداولة إلى أن بها خللاً فنياً لا تستطيع معه الهبوط.