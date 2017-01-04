الطيران المدني شائعة بلاغ طائرة بيشة كاذب

لا صحة للأنباء المنتشرة عن وجود مشكلة في رحلة بين بيشة وجدة والأجواء بالمملكة ولله الحمد سليمة

نفت الهيئة العام للطيران المدني ما تم تداوله عن وجود مشكلة في رحلة بين بيشة وجدة، مؤكداً بأن الأجواء بالمملكة ولله الحمد سليمة.

ومن جهته قال المتحدث الرسمي باسم هيئة الطيران المدني عبدالله الخريف: لا صحة لما تم تداوله حول وجود عطل فني لطائرة قادمة من بيشة منعها من الهبوط غير صحيح تماماً، مشيراً إلى أن المراقبة الجوية لم تتلق أي بلاغ عن وجود عطل سواءً في جميع الطائرات المحلقة في جدة أو الطائف أو بيشة.

وأوضح الخريف بأنه لا يوجد أي اشكالية في الطائرات حتى الآن و أمر الخلل الفني غير صحيح وهو شائعه تماماً ، ولا يوجد أي بلاغ من قبل الجهات المختصة في المراقبة الجوية للطائرات.