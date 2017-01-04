مقتل مواطنة على يد خادمته

لقيت مواطنة ثمانينية مصرعها اليوم الأربعاء بمستشفى الرس بعد دخولها المستشفى قبل يومين بسبب اعتداء الخادمة عليها بالضرب على رأسها وساعدها الأيمن.

وقال المتحدث باسم شرطة القصيم “الجهات الأمنية تلقَّت بلاغاً مساء يوم الاثنين الموافق ١٤٣٨/٤/٤هـ عن تعرُّض مواطنة في العقد الثامن من العمر للاعتداء بالضرب من قِبل عاملة منزلية من جنسيةٍ آسيوية تبلغ من العمر 40 سنة وإصابتها جراء ذلك بإصاباتٍ متفرقة بالساعد الأيمن والرأس نقلت على إثرها لمستشفى الرس العام لتلقِّي العناية الطبية اللازمة”.

وأضاف “ورد تقرير مستشفى الرس العام المتضمن وفاتها صباح اليوم الأربعاء للمختصين بشرطة محافظة الرس وخبراء الأدلة الجنائية والطب الشرعي استكملوا إجراءات الضبط والاستدلال اللازمة للحادثة ، فيما تم إيداع المتهمة سجن النساء بمدينة بريدة وإشعار هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال إجراءات التحقيق اللازمة بحسب الاختصاص”.