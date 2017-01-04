الاتفاق يبدأ استعداداته لمواجهة غلطة سراي

طمأن الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق جماهير النادي على إصابة مهاجم الفريق صالح العمري، مؤكدًا إن إصابته حيث لن تعيقه عن دخول التدريبات الجماعية والتي بدأت اليوم، بعدما خضع اللاعبون لراحة ليومين.

وتعرض العمري للإصابة في مفصل القدم، خلال مباراة فريقه الماضية أمام النصر، ضمن منافسات دوري جميل.

ويستعد الاتفاق خلال فترة توقف دوري جميل، لخوض مواجهته الودية أمام غلطة سراي التركي في التاسع من يناير الجاري، ومواجهته أمام ضمك في الدور الـ 32 لكأس خادم الحرمين الشريفين في الـ 18 من الشهر نفسه.

وأنهت اللجنة المنظمة إجراءات استقبال الفريق الزائر المتعلقة بوصوله لمطار الملك فهد بالدمام وانتهاءً بمكان اقامته.

