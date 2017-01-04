تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات والتبغ في إبريل

الرياض ـ الشرق

أكدت وزارة المالية أنها لم تبدأ في تطبيق الضريبة الانتقائية على بعض السلع مثل المشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة، والتبغ ومشتقاته. مشيرة إلى أن الموعد المستهدف هو إبريل المقبل.

وأفادت الوزارة بأنه “سيتم البدء في التطبيق بعد المصادقة على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية، وإصدار النظام الداخلي الذي يتضمن الأحكام المشتركة الواردة في هذه الاتفاقية وفقاً لقراري المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون الخليجي في الدورة الـ 36 المنعقدة في ديسمبر عام 2015، والدورة الـ 37 المنعقدة في ديسمبر عام 2016.

وتؤكد وزارة المالية أنه لم يصدر حتى الآن أي قرار بتنفيذ هذه الاتفاقية في المملكة، وسيتم الإعلان عن تاريخ التطبيق في وقت لاحق بعد انتهاء إجراءات المصادقة النظامية، مشيرة إلى أن التاريخ المستهدف للتطبيق “إبريل المقبل” سيكون وفق ما أُعلن عنه سابقاً في وثيقة برنامج تحقيق التوازن المالي.