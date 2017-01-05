#شوف_التحدي – الاتفاق وغلطة سراي

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نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥٩) صفحة (١٥) بتاريخ (٢٠١٧-٠١-٠٥)

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