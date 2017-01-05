أما زلتم تتذكرون الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد؟
ربما كثير لم يعد يتذكرها؛ فهي منذ عامين وبعد أن تولى رئيسها الجديد (29 يناير 2015) وهي تلتزم الصمت والسير بجوار (الحيط)، ولكي أنعش ذاكرتكم فإن أهم أهدافها هي متابعة تنفيذ الأوامر المتعلقة بالشأن العام والمصالح والتحري عن أوجه الفساد المالي وإحالة المخالفات والتجاوزات إلى الجهات الرقابية مع متابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد.
تلك السنتان اللتان لم تحمل أي إنجاز لـ (نزاهة) باستثناء نشرها على الصفحة الرئيسة لموقعها الإلكتروني إعلاناً عن مسابقة في الرسم بجوائز مالية بلغت 90 ألف ريال، يعيد إلى أذهاننا مدى ما حقق من عمل خلال السنوات الأولى بعد إعلانها كهيئة حكومية مستقلة (2012)، فعلى الرغم من كونها سنوات مجهدة لرئيسها (المؤسس) الذي كان يصارع على أكثر من جبهة، كان أهمها بناء داخل الهيئة من إعداد خطط واستراتيجيات وإيجاد موظفين ومواقع للعمل، إضافة إلى الإعلام والمجتمع الذي كان ينتظر كثيراً من (نراهة).
محمد عبدالله الشريف الرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد، يبدو أنه ظُلِم كثيراً منا كإعلاميين، فما حققه خلال سنواته الأربع، من تأسيس وفتح بابه لشكاوى المواطنين ومتابعتها ومواجهة قضايا الفساد والتشهير بها، حَسّن مستوى تصنيف المملكة في مؤشرات حماية النزاهة الدولية، فتقدمت المملكة ثمانية مراكز في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية العالمية للعام 2014 أي بعد سنتين فقط من تأسيس (الهيئة)، وجاء ترتيبها في المركز 55 عالمياً من بين 175 دولة شملها المؤشر بعد أن كانت خارج المنافسة.

أحمد هاشم
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أحمد هاشم
أحمد بن حسين هاشم الشريف, دراسات عليا من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة , كاتب وإعلامي متمرس, مارس العمل الصحافي منذ… المزيدأحمد بن حسين هاشم الشريف, دراسات عليا من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة , كاتب وإعلامي متمرس, مارس العمل الصحافي منذ 20 عاماً ولا يزال حيث كانت البداية في مؤسسة المدينة للصحافة والنشر , مؤسسة عكاظ واليوم للصحافة وعدد من الصحف الخليجية , عضو في الثقافة والفنون بجدة و عدد من الجمعيات العلمية كالجمعية السعودية للإدارة , الاعلام والاتصال ,الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية والجمعية العلمية للموهبة والابداع والجمعية السعودية للتنمية المهنية في التعليم والمجلس السعودي للجودة . عام 1429 هـ أسس أول جمعية خيرية في المملكة تنموية تحت اشراف وزارة الشؤون الاجتماعية آنذاك باسم جمعية الأيادي الحرفية الخيرية بمنطقة مكة المكرمة والتي عنيت بتدريب ذوي وذوات الدخل المحدود والمعدوم على الحرف السوقية وتوفير مشاريع خاصة لهم , وكان رئيسها الفخري صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي ولي العهد وزير الدفاع . شارك في تقييم الخطة الاستراتيجية العامة لمدينة جدة بتكليف من أمين أمانة محافظة جدة عام 2009 م ( مجال العمل الاجتماعي ) , وبرنامج التحول الوطني في الرياض عام 1437هـ , له تحت الاصدار كتاب مقالات سيئة السمعة.
نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥٩) صفحة (١٦) بتاريخ (٠٥-٠١-٢٠١٧)