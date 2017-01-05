كلّ شيءٍ يُمكنُ أن يكونهُ المعلمُ – أيامنا هذه – إلا أن يكون (رسولاً)! ذلك أنّ المعلمَ ما عاد يعرفُ هو “مَن هو”! وسيشقى في سبيل الظفرِ بإجابةٍ: من سيبحث عن “معنى المعلمِ” لدى معلمٍ بحسبان هذا الأخير هو مَن يُسأل عن إضاعته لـ “طاسته” في بحرٍ لجيٍّ من مشغولاتٍ ليس لها أدنى علاقةٍ بالتعليم!!

ولئن سألتَ معلماً مَن ذا الذي جعل “التعليم” في الدركِ الأسفل تدهوراً في العملية التربويّة؟ ليقولّن لك: هذا شأنٌ تُسأل عنه “الوزارة”! ثم لا يلبث أن يُعطيك (مقفاه) لينشغلَ بالذي هو خير!! (جوّاله) وبما حواه من برامج كان من شأنِها أن جعلت من المعلم وتلميذه شيئاً واحداً!

لإجابة – هذا المعلم – حظٌّ من الصوابِ حين أنحى باللائمة على “الوزارةِ” وليس في هذه الإجابة الصواب كلّه ما يعني أنّ مَن يُحمّلون – المعلمَ – تبعةَ هذا “التدهور/ إخفاقاً” يُشاركونه – من جهةٍ أخرى – الصواب في أن الجناية قدرٌ مشترك هي أعقد من أن تُلحق بآخر بينما يُغفل عن بقية الأسباب.!

أيّاً يكن الأمر.. فلن يوشكَ “المعلمُ” أن يكون “رسولا” وذلك أنّ (الرسالة) من أنبلِ المهمّات التي يُمكنُ أن يختارها الإنسانُ من تلقاء نفسه لأمرٍ جليلٍ كانَ – قبلاً – قد بيّتَه فيما بينه وبين نفسِه غيرَ أنّ “المعلم” على الحقيقةِ قد وجد نفسَه في هذه المهمّةِ اضطراراً وظيفيّاً إذ ساقه إليها قدَرٌ “جامعيٌّ” ذو رحمٍ (نظريٍّ) يدفع وأرضٍ (لوزارة التعليم) تبلَع!!

وأستطيع القول: حتى إنّ مَن اختار مهمة: “التعليم” كان رِهانُه حينذاك على: (راتِبهَا) وعلى شيءٍ مِن ميْزاتٍ لا تتوافر في بقيّة “الوظائف” الأخرى! أيّ أنّ مهنة التعليم بالنسبة إليه أتاها من باب “التقوّت” للحياة الدنيا في سبيل مغالبة ظروفها المعيشيّة!

على أي حالٍ.. يُمكن لنا أن نتساءلَ عن “المعلم” اليوم وهل أنّه يمتلك (أشياء) من شأنِها أن تُرشحه لأن (يكاد أن يكونَ رسولا):

* أيّ قيمةٍ (اجتماعيّة) يحظى بها المعلمُ اليومَ بحيثُ نستطيع من خلالها أن نتبيّنَ – في مجلسٍ ما – ما بين معلمٍ أنفق عمراً في العمل التعليمي وبين موظفٍ آخر قضى حياته ما بين الصادر والوارد جيئةً وذهابا؟!

* وبعبارةٍ أخرى: هل أنّ المعلمَ ذو شخصيةٍ كبيرةٍ “مُعتبرةٍ” له وزنه الكبير في المجتمع بوصفها “قدوةً” ومثلاً خليقاً بأن يُحتذى به؟!

* حين نضربُ لـ “المعلم” المثلَ بناءً على ما هو عليه هل يُضرب المثل إذ ذاك بما هو أرقى وأسعد وأجمل أو يُضرب المثل بما هو أقبح وأتعس وأشقى؟!

إن شئتم مقاربة هي أوضح لنقل: مَن يوصف بكونه يُشبه “المعلم” هل ينتشي مسروراً بمثل هذا التشبيه أم تُراه يحسب توصيفه بـ “المعلم” إزراءً به مما يثير الشفقة أحيانًا/ والسخرية أحياناً أخرى!!

* إلى أيّ مدىً نستطيع أنّ نميّز “المعلمَ” عمن سواه من خلال “القاموس اللفظي” الذي يدير عليه لسانَه أثناء حواره مع الآخرين؟! أم إنّه ليس ثمّة فرقٌ ما بين “المعلمين” وبين “السّوقة” إذ إنّ كلاهما يمتحون بدلاء “ألسنتهم” من ذات “البئر” القاموسي الرديء بذاءةً/ وفُحشاً! ولئن أحسنّا به الظّن فهو (دلو طين ودلو ماء)!!

* عطاءُ المعلم – هو الآخر – هل يتناسبُ وأُجرتَه (راتبه)؟! بصياغةٍ أخرى: هل يُعطي المعلمُ – عطاء تعليميا/ تربويّاً غير مجذوذ – بحسْب ما يأخذ من “راتب”؟! ويتطلّع إليه من بدلاتٍ/ وخدمات ما فتئ يُمنّي نفسَه بها؟

* خذلان المدرسة في تأدية ما أُنيطَ بها من دور في صناعة “المستقبل” كم هو نصيبُ المعلمِ من هذا الخذلان إذا ما عُدّ العمود الفقري لـ “العمل التعليمي/ التربوي”!

* عطفاً على ما سبق يمكنُ السؤال بهذه الطريقة المباشرة: إمكانات المعلم اليوم هل من شأنها هي الأخرى أن تدفع بـ “المدرسة” إلى استعادةِ “مجدها” الذي قد كان!؟! ما أخشاه أن تقولوا: إنّ فاقد الشيء لا يُمكن أن يُعطي شيئاً.

* صحيحٌ أنّه لا خير في أمةٍ لا تُكرم “معلّميها” لكن أيّ شيءٍ يمكن أن نصنعهُ إذا ما بُلينا بـ “معلمٍ” هو مَن يأبى أن يحظى بهذا الشيء الكبير من “التكريم” جراء استهانته بالدور المنوط به واشتغاله بالتالي على توافه من أمورٍ لا تزيده إلا انحطاطاً/ وسفالا.! وإذا ما وددت أن تقبض عليه متلبّساً بهذا التناقض “الفج” فابحث عنه ليلاً ستجده خلقاً آخر غير الذي كان عليه في وجه النهار..!

* في أعلى درجات التفاؤل كم هو العدد من “معلّمينا” من أولئك المهمومين ببثِ قيم الصدق والتسامح والصفح والمنشغلين بإشاعة ثقافة “الحوار” وحسن الاستماع.. وهل أنّ فيهم – اليوم – مَن يُحرض تلامذتَه على: “الأسئلة” وصناعتها؟! وأين فيهم ذلك “المعلمُ” الذي يبني “عقولاً” ويكون بـ “العقل” حفيّاً وليس ذلك الذي لا يحفلُ إلا بالرأس بوصفه “حاوية حفظ” وحسب؟!

* مَن مِن “المعلمين” حين يهمّ بدخول الفصل يرى “برهان ربه” فيتعاملُ حينئذ مع طلابه على أنّهم “أبناؤه”؟! ويعُدّ نجاحاتهم من أثمن “إنجازاته” في الدنيا قبل الآخرة؟!

* دلّوني على معلمٍ يُنشئ من طلابه “لبناتٍ” صلبةً يبني فيها لـ “الوطن” جداراً قويّاً عصيّاً على كل ريحٍ يُمكن أن تقتلعه؟! بل إنّي لأشكّ – والشك سبيلٌ نحو اليقين – بأنّ تحرير معنى “الوطن” بات غائباً عن “المعلم” فضلا عن تلامذته.

وليس بخافٍ أن مهنة “التعليم” تُعدُّ المصدر الأساس الذي يمهد الطريق للمهن الأخرى ويمدها بالعنصر البشري المؤهل علمياً واجتماعيا وفنيا ومن قبل “أخلاقياً” فـ “المعلمون” يحملون عبْء المسؤولية في مستقبل أوطانهم وشعوبهم!

* شخصيّة المعلم حيث ذكاؤه/ ومهارته يُفترضُ أن تكون هي “المعيارية” للاختيار ابتغاء الظفر بـ”التدريس الفاعل” وكي لا أكون متجنياً فأخبروني أنتم بناءً على من التقيتموهم من المشتغلين بـ “التدريس” أيّ صفاتٍ يتوافرون عليها تؤهلهم للقيام بمهمةٍ اضطلع بها “الأنبياء” قبلاً؟!

تبقى أن أقول:

إنما تأتي هذه المقالة في سياقٍ جادٍ من محاولة الاستعادة لرسالة أعظم مهمة “إنسانيّة” يُمكن أن يؤديها الإنسان ولو لم يكن من عظم شأنها غير أنّها المهمة التي اضطلع بها “الأنبياء” كلهم ويأتي على رأسهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم القائل “إنما بُعثت معلماً” – حديث وإن كان في سنده ضعف مع ما له من شواهد – غير أنّ في صحيح مسلم ما يُغني عن ذلك إذ قال صلى الله عليه وآله وسلم “إن الله لم يبعثني معنّتاً ولا متعنّتاً ولكن بعثني معلّما وميسّراً”، وفي صحيح مسلمٍ أيضاً قال معاوية بن الحكم “ما رأيتُ معلّماً قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه”.