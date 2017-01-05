الجيل يهدد صدارة أحد.. والعروبة يواجه النجوم

يبحث الفريق الأول لكرة القدم في نادي أحد عن المحافظة على الصدارة، حينما يستضيف نظيره الجيل عصر اليوم الخميس على ملعب مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية في المدينة المنورة، في افتتاح الجولة الـ 17 من دوري الدرجة الأولى للمحترفين.

ويدخل أحد المباراة وهو في المركز الأول برصيد 31 نقطة، ويعول على عاملي الأرض والجمهور لحصد النقاط الثلاث وتأمين الصدارة.

في المقابل، يتطلع الجيل الذي يحتل المركز الـ 13 برصيد 19 نقطة إلى العودة بنتيجة إيجابية لتحسين مركزه في الترتيب العام للدوري.

وعلى ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، يسعى العروبة إلى الاستمرار في المنافسة على الصدارة عندما يحل ضيفا ثقيلا على النجوم في مباراة مهمة للفريقين.

ويملك العروبة 28 نقطة في المركز الثاني، فيما يحتل النجوم المركز قبل الأخير برصيد 15 نقطة.

وفي المباراة الثالثة، يستضيف الفيحاء منافسه الشعلة على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية في المجمعة في لقاء يتوقع أن يحفل بكثير من الإثارة والندية؛ نظرا لرغبة الفريقين في خطف النقاط الثلاث من أجل زيادة الضغط على فرق الصدارة والدخول في دائرة المنافسة.

ويحتل الفيحاء المركز الرابع برصيد 26 نقطة، ويأتي الشعلة في المركز الخامس برصيد 25 نقطة.

ويلتقي الوطني وضمك على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك، في لقاء قوي بين الفريقين الطامحين إلى التقدم خطوة للأمام خصوصا الوطني الذي يقبع في مراكز الخطر.

ويدخل الوطني المباراة وهو في المركز الـ 14 برصيد 14 نقطة، بينما يملك ضمك 21 نقطة في المركز التاسع.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥٩) صفحة (١٤) بتاريخ (٠٥-٠١-٢٠١٧)