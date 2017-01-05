الدمام ـ الشرق

شدَّد أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، على أهمية تطوير عمل الجمعيات التعاونية لتحسين النواحي الاقتصادية والإنتاجية والاستهلاكية للمجتمع، مؤكداً أن الجمعيات التعاونية تسهم في نماء المجتمع.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بديوان الإمارة، أمس، رئيس مجلس إدارة جمعية الروضة التعاونية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز الربيعة، وأعضاء مجلس الإدارة.

وأكد الأمير سعود بن نايف ضرورة أن تتسارع خطوات الجمعية لتلبية احتياج أهالي الحي لتحقيق الارتقاء الاقتصادي والترابط الاجتماعي، مشيراً إلى أهمية أن تعمل الجمعية على بناء شراكات مع الجهات التي تشترك معها في ذات الهدف لتحقيق التكامل والتنسيق بما يخدم مجتمع المنطقة الشرقية ليكون مجتمعاً رائداً على مستوى المملكة.

وأشاد بالنشاط الاجتماعي الذي تقدمه قافلة التواصل في مجال زيادة الترابط المجتمعي وزيارة المرضى ومساعدة الأُسر المحتاجة وغيرها من البرامج المجتمعية التي تسهم في الترابط بين أبناء الوطن الواحد، متمنياً للجمعية والقائمين عليها التوفيق وتحقيق أهدافها وتطلعات مساهميها.

من جانبه، قدَّم رئيس مجلس إدارة الجمعية شكره وتقديره للأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز على ما قدمه من نصح وتوجيه لمجلس إدارة الجمعية، داعياً الله أن يوفقهم لإنفاذ هذه النصائح وتحقيق المأمول منهم من تطلعات القيادة والمساهمين.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥٩) صفحة (٤) بتاريخ (٠٥-٠١-٢٠١٧)