العليان مستشاراً لمدير جامعة جدة

صدر قرار مدير جامعة جدة الدكتور عبدالفتاح سليمان مشاط، يوم أمس الخميس، بتعيين كاتب الرأي في صحيفة «الشرق» الدكتور عبدالرحمن العليان، مستشاراً في مكتب مدير الجامعة، وقد شغل العليان عدة مناصب، منها رئيس قسم الإدارة والتخطيط في الجامعة، وهو حاصل على شهادة الدكتوراة في القيادة والتخطيط، وعملاً مستشاراً لعدد من المراكز والمعاهد المحلية والعربية، وله تعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية. أسرة الشرق تتمنى للدكتور العليان مزيداً من التقدم والنجاح علمياً وإدارياً.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥٩) صفحة (٦) بتاريخ (٠٥-٠١-٢٠١٧)