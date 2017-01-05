أمير تبوك يعتمد 15 مهرجاناً سياحياً في المنطقة

تبوك ـ الشرق

اعتمد أمير منطقة تبوك، رئيس مجلس التنمية السياحية في المنطقة الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز فعاليات 15 مهرجاناً سياحياً، تنطلق في محافظات ومدن ومراكز المنطقة خلال هذا العام، يكون باكورتها مهرجان الحرف والصناعات اليدوية الذي تنطلق فعالياته نهاية الشهر الحالي في متنزه الأمير فهد بن سلطان بتبوك، ويستمر لمدة عشرة أيام، متضمناً فعاليات متنوعة ومختلفة تهتم بالإرث التاريخي للمنطقة.

وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المنطقة أمين مجلس التنمية السياحية ناصر الخريصي، أن المهرجانات المقامة تأتي لتحقيق رؤية وتوجهات الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، مبيناً أن المهرجان التالي سيكون مهرجان الورد والفاكهة الذي يعد المهرجان الرئيس في تبوك، ويتضمن فعاليات ثقافية، ورياضية، واقتصادية، واجتماعية متنوعة، مشيراً إلى أنه سينطلق منتصف شوال المقبل، وتتزامن معه البطولة الدولية الثانية لكرة القدم في تبوك، إضافة إلى مهرجان صيف تبوك الذي سينعقد في غرة ذي القعدة المقبل.

وأبان أن هناك مهرجانات مقبلة معتمدة، سيتم تحديد موعدها لاحقاً، هي: مهرجان أصايل في تبوك، ومهرجان نبق وحبق في الديسة خلال فصل الربيع، ومهرجانات الصيف في الشبحة وتيماء، ومهرجان حقلنا وناسة، إضافة إلى مهرجان البدع، ومهرجان ضباء الدار دارك والبحر جارك، ومهرجان الوجه وجهتنا، ومهرجان أملج التراثي البحري.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥٩) صفحة (٦) بتاريخ (٠٥-٠١-٢٠١٧)