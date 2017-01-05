41 ألف زيارة لمحال الاتصالات.. و«الشرقية» الأعلى في التوطين

كشفت الجولات الميدانية التفتيشية للوزارات المشاركة في توطين قطاع الاتصالات عن التزام 13197 منشأة اتصالات بقرار التوطين، بعد 41879 زيارة نفذتها الفرق التفتيشية منذ الأول من ذي الحجة الماضي وحتى الرابع من شهر ربيع الآخر الحالي، في مختلف مناطق المملكة، للتأكد من توطين مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها، وقصر العمل فيها بنسبة 100% على السعوديين والسعوديات.

وأسفرت الزيارات الميدانية، التي نفذتها وزارات العمل والتنمية الاجتماعية، الداخلية، الشؤون البلدية والقروية، التجارة والاستثمار، والاتصالات وتقنية المعلومات، عن التزام 3081 محلاً في المنطقة الشرقية بالقرار، تلتها مكة المكرمة بواقع 2442 محلاً، في حين بلغت 1957 محلاً في منطقة الرياض.

من جهة أخرى، أحالت الفرق التفتيشية 1809 محلات للجنة العقوبات، من أصل 1983 محلاً مخالفاً لقرار توطين الاتصالات، منها 500 محل في منطقة الرياض، و471 محلاً في المنطقة الشرقية، و411 محلاً في منطقة المدينة المنورة. فيما تم إغلاق 1117 محلاً، وإنذار 174 محلاً مخالفاً للقرار في مختلف مناطق المملكة.

وفي هذا الصدد، دعا وكيل الوزارة المساعد للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور محمد الفالح، عملاء الوزارة إلى التعاون معها، والإبلاغ عن مخالفات قرار توطين قطاع الاتصالات، من خلال تطبيق «معاً للرصد»، حيث سيتم التعامل الفوري مع البلاغات، حرصاً على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل وضبطها، كما يمكن أيضاً الإبلاغ عن أية مخالفات للقرار عبر الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥٩) صفحة (٣) بتاريخ (٠٥-٠١-٢٠١٧)