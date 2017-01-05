شرطة «الشرقية» تبيع 782 سيارة محجوزة لصالح «أموال القاصرين»

أودعت شرطة المنطقة الشرقية 375.000 ريال في حساب الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين، وهي قيمة المبالغ المتحصلة من المزاد العلني للمركبات المحجوزة لدى شرطة القطيف، وعددها 782 سيارة، و800 دراجة نارية.

وكانت شرطة المناطق بدأت بإيداع مبالغ المركبات التي تقام عليها مزادات، وذلك في حساب الهيئة بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 176 في 1 /6/ 1430هـ القاضي بإيداع باقي قيمة المركبات المحجوزة في الهيئة أمانة للمالك، بعد سداد ما على المركبة من غرامات ورسوم.

ودعت الهيئة جميع مديري الشرط إلى إرفاق بيان يوضح أسماء أصحاب المركبات ونوعها وسنة صنعها وأسباب بيعها في حال إقامة مزادات على المركبات ونحوها، وتوضح قيمة كل مركبة على حدة في بيان مفصَّل، إلى جانب إرفاق صورة الهوية الوطنية لمالك كل مركبة تم بيعها، ويتم تحويل مبلغها بموجب شيك للهيئة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥٩) صفحة (٣) بتاريخ (٠٥-٠١-٢٠١٧)