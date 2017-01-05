بنتن يلتقي سيف الدين والعطية

التقى وزير الحج والعُمرة الدكتور محمد بنتن، في مكتبه أمس، وزير الشؤون الدينية في جمهورية إندونيسيا لقمان حكيم سيف الدين، ورئيس الهيئة العليا للحج والعمرة في العراق خالد العطية، والوفد المرافق لهما.

وجرى خلال اللقاءين، اللذين كان كل منهما على حدة، مناقشة الترتيبات الخاصة بموسم حج 1438هـ، وتقديم أفضل الخدمات لهم بما يمكِّنهم من أداء نُسكهم بكل يسر وسهولة.

وأشاد كل من الوزير الإندونيسي والمسؤول العراقي بتميز ونجاح حج العام الماضي، منوِّهَين بالخدمات الجليلة التي تقدمها حكومة المملكة لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥٩) صفحة (٢) بتاريخ (٠٥-٠١-٢٠١٧)