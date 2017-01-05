«أمانة الأحساء» تُنهي مخططات سوق الحراج الجديد

أنهت أمانة الأحساء المرحلة المتعلقة بتنفيذ المخططات الفنية لسوق الحراج تمهيداً لنقله من وسط المدينة إلى موقع آخر على مساحة تُقدر بـ 249 ألف و659 مترا مربعا، بالإضافة إلى مواقف سيارات بمساحة 27 ألف و897 مترا مربعا، ومرافق حكومية على مساحة 23 ألفا و99 مترا مربعا، ومسجد مساحته 3525 مترا مربعا، بحيث تُقدر المساحة الإجمالية للموقع الجديد بـ 304180 متراً مربعاً.

وأوضح أمين الأحساء المهندس عادل الملحم أن الموقع روعي فيه سهولة الوصول إليه وعدم تعارضه مع الأنشطة التجارية والاستثمارية بالمنطقة، مبيناً أن تخصيص موقع جديد لسوق الحراج يأتي انطلاقاً من مسؤوليات الأمانة تجاه تنظيم مختلف الأنشطة التجارية، ومن ذلك تحديد الآليات التنظيمية للأسواق العامة المؤهلة لمختلف المجالات، على أن يتم تجهيزه بما يتوائم مع أنشطة السوق خدمةً لصاحب النشاط والمواطن.

وأضاف أنه سيتم خلال الفترة المقبلة طرح مشروع موقع سوق الحراج الجديد في منافسة عامة.

وذكر الملحم أنه تم كذلك مراعاة أن يتضمن موقع السوق الجديد مرافق خدمية لمرتاديه ومن بينها «مسجد، ودورات مياه، ومرافق للقطاعات الحكومية ذات العلاقة»، لافتاً إلى أن الأمانة وضعت في أولويات خططها السعي لتدعيم أطر التنمية والتطوير في المحافظة وتعزيز أوجه الاستثمار والنشاط التجاري، تمشياً مع توجيهات ودعم قيادتنا الرشيدة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥٩) صفحة (٤) بتاريخ (٠٥-٠١-٢٠١٧)