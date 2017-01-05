الأمير تركي الفيصل يزور المواقع الأثرية في الجوف

زار رئيس مجلس إدارة مركز الملك الفيصل للبحوث والدراسات الإسلامية المشرف العام على معرض «الملك فيصل.. شاهد وشهيد» الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، خلال زيارته لمنطقة الجوف، أمس، المواقع الأثرية في مدينة سكاكا ومحافظة دومة الجندل، يرافقه الأمير تركي بن عبدالله الفيصل والأمير سعود بن تركي الفيصل والأمير فيصل بن سعود بن عبدالمحسن، ووكيل إمارة الجوف أحمد بن عبدالله آل الشيخ، ومدير العلاقات العامة والإعلام أحمد القايد.

وأكد أن منطقة الجوف من خلال ما شاهده تكتنز مواقع تاريخية وأثرية ذات قيمة عالية ودلالة على التاريخ العريق لهذه المنطقة، منوهاً بالموقع الاستراتيجي الذي تحتله بحيرة دومة الجندل واستثمارها في الأنشطة التي أقيمت عليها، ومنها بطولة الخليج للسباقات البحرية.

وكان أمير الجوف الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز والأمير تركي الفيصل افتتحا أمس الأول في جامعة الجوف معرض «الملك فيصل.. شاهد وشهيد»، الذي يبرز تفاصيل حياة الملك فيصل (رحمه الله) ومسيرته المملوءة بالمواقف التاريخية والمبادرات المؤثرة على مستوى الوطن والمنطقة والعالم، وأبرز مواقف الملك فيصل السياسية تجاه مختلف القضايا المحلية والإقليمية والعالمية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥٩) صفحة (٢) بتاريخ (٠٥-٠١-٢٠١٧)