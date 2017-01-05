15 جلسة و18 قراراً و13 توصية لـ «بلدي القطيف» في 2016

كشفت عضو المجلس البلدي في محافظة القطيف عرفات الماجد، أن المجلس عقد 15 جلسة خلال عام 2016، وأصدر خلالها 18 قراراً و13 توصية، إلى جانب إطلاق مبادرتين.

وقدمت خلال اللقاء الأول للمجلس البلدي مع المواطنين في دورته الثالثة، عرضاً تعريفياً بالهيكلة الإدارية للمجلس، مبينة أنه يتكون من رئيس المجلس وعدة لجان بينها: لجنة تنمية الاستثمارات، ولجنة الخدمات الإلكترونية، ولجنة الدراسات التخطيطية، ولجنة التطوير الإداري، ولجنة السياحة والآثار، ولجنة صحة البيئة ولجنة العلاقات العامة، واللجنة الفنية.

وبحسب العرض الذي قدمته الماجد، فإن قرارات المجلس لعام 2016 هي: تشكيل لجان المجلس، وإقرار الحساب الختامي للبلدية لعام 1436 و1437هـ، وآلية رخص البلديات، وإقرار مشروع الشوارع المحورية في العوامية، وإقرار تعديل مساحات مكاتب ومساحات المقاولات، وآلية تطبيق أنظمة المساحات الجديدة للمحلات، وإقرار تطوير سوق مياس ليكون للمشاة حسب التصميم الأساس، والموافقة على طلب أحد المستثمرين بزيادة مساحة موقعه التجاري في عنك، وإقرار برامج ومبادرات الخطة الاستراتيجية لعام 2016، وإدراج مشروع صيانة وتطوير طريق الإمام علي في العوامية، وطرح موقع للاستثمار في الأرض الواقعة على شارع الجارودية – الجش، ومراجعة التقرير الربع سنوي للبلدية، وإقرار المشاريع والبرامج الجديدة المقترحة لميزانية العام المالي المقبل 1438 – 1439هـ، وإقرار طرح موقع سوق اللحم القديم للاستثمار، وإقرار اللائحة الداخلية للجان، وإقرار مسابقة تصاميم المواقع السياحيّة وآليتها، والموافقة على المواقع الاستثمارية في القطيف، إضافة إلى الموافقة على حملة حاويات النظافة توعية وتقييم.

وأضافت الماجد أن التوصيات الصادرة من قِبل المجلس لعام 2016 هي: تنظيم وتوسعة وفتح طرق محورية في العوامية، وشرح الخطة الاستراتيجية لعمل المجلس البلدي، وتطوير آلية البلاغات، واستعراض المشاريع المعتمدة في البلدية، وعرض خطة رش المبيدات، ومُقترح إنشاء جزيرة سياحية على سواحل القطيف، وعرض التقرير الربع سنوي للبلدية، وطرح البحيرة الواقعة بين طريق أحد وجسر الناصرة للاستثمار، وتوفير أرض لتشاليح السيارات في محافظة القطيف، ومناقشة كراسة الشروط والمواصفات لعقود النظافة، ودراسة مقترح إدارة النفايات، وتنظيم الشرائح الزراعية، ومقترح تنظيم السيارات المتنقلة، فيما أطلق المجلس مبادرتين هما «ارميها صح»، و»تقييم الحاويات».

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥٩) صفحة (٤) بتاريخ (٠٥-٠١-٢٠١٧)