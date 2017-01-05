120 جامعة تشارك في «مؤتمر ومعرض الخليج للتعليم السادس»

جدة تنطلق بمحافظة جدة في الـ 25 من شهر جمادى الأولى المقبل, فعاليات مؤتمر ومعرض الخليج للتعليم السادس بمشاركة أكثر من 120 جامعة سعودية وخليجية, بحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف الزياني, والمهتمين بالشأن التعليمي, وممثلي القطاع الخاص وذلك بجامعة الأعمال والتكنولوجيا.

وأكد الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي خلال اللقاء الإعلامي الذي استضافته غرفة جدة أمس, أهمية البحث بعمق عن التحديات التي تواجه نوعية وكيفية التعليم بدول مجلس التعاون الخليجي ، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن ينمو إجمالي الطلاب والطالبات في دول المجلس بمعدل سنوي تراكمي بنسبة 1.8 % ليصل في عام 2020 إلى 11.3 مليون، حيث تأخذ المملكة أعلى حصة بنسبة 75% من حيث إجمالي عدد الطلاب في قطاع التعليم لدى المجلس.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥٩) صفحة (٢) بتاريخ (٠٥-٠١-٢٠١٧)