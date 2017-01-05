إدارة لتطوير مهارات وإبداعات موظفي «أمانة الشرقية»

الدمام ـ الشرق

أصدر أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير قراراً يقضي بتأسيس إدارة جديدة تعنى بالمبادرات في الأمانة، وتهدف إلى تطوير مهارات وإبداعات الموظفين من خلال إطلاق مبادرات مجتمعية فعالة.

وأوضح مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي للأمانة محمد الصفيان أن قرار أمين المنطقة تضمن تكليف المهندس أسامة الزهيري مديراً عاماً لهذه الإدارة، لافتاً إلى أن تأسيس إدارة المبادرات يأتي في إطار جهود الأمانة الرامية لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لبرنامج «بلدي».

وقال إن الإدارة الجديدة تهدف إلى أن تكون جهة مرجعية وحاضنة إدارية داعمة تقدم التوجيه والإرشاد والمساندة لطرح مبادرات جديدة طويلة الأمد وأخرى من مبادرات المكاسب السريعة عن طريق وكالات وإدارات الأمانة والبلديات التابعة والمرتبطة ومتابعة تنفيذها، وإعداد التقارير الدورية عن سيرها أثناء التطبيق، كما تهدف أيضاً إلى تشجيع الموظفين وتهيئة البيئة التنظيمية المناسبة لهم، لتطوير قدراتهم وإطلاق طاقاتهم الكامنة من خلال طرح مزيد من المبادرات الإبداعية التي تخدم المجتمع وتسهم بشكل مباشر في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للأمانة والوزارة.

وأشار الصفيان إلى أن إدارة المبادرات الجديدة تعد نقلة نوعية في العمل البلدي، وستعمل بالتكامل مع بقية الإدارات في الأمانة وجميع البلديات الفرعية والمرتبطة، وبالشراكة والتكامل مع الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة لما يخدم الصالح العام، الذي يقوم عليه العمل البلدي في المملكة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥٩) صفحة (٤) بتاريخ (٠٥-٠١-٢٠١٧)