مجلس الأمن يدين مقتل جنديين مغربيين

دان مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات مقتل جنديان مغربيان ينتميان إلى قوة الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى بأيدي مسلحين هاجموا قافلتهما في جنوب شرق البلاد، وقدمت تعازيه لذوي العسكريين.

وعلق الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البعثة الأممية بارفيه اونانغا انيانغا كما نقل عنه البيان أن “لا شيء يبرر الهجوم على جنود أمميين موجودين في إفريقيا الوسطى لمساعدة البلاد في الخروج من دوامة العنف”.

وأضافت أن “الحادث وقع فيما كان الجنود الأمميون يرافقون قافلة شاحنات تقل وقودا من بلدة زيميو إلى أوبو”.

وتعرضت القافلة للهجوم الثلاثاء على بعد 60 كلم من مدينة أوبو.