استمرار انخفاض درجات الحرارة

سماء غائمة جزئيا الى غائمة اليوم على تبوك والجوف والحدود الشمالية، في حين تنشط الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية تصحب بانخفاض في درجات الحرارة على الأجزاء الجنوبية من وسط وشرق المملكة تمتد الى منطقة نجران كذلك على منطقة المدينة المنورة والأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية .

وربما تكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15-40كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-38 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

بينما تكون الرياح على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.