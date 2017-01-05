“تعليم مكة”: شرعنا في ملاحقة مطلق تغريدة الـ ” مليون ريال”

أعلنت الإدارة العامة للتعليم في منطقة مكة المكرمة، عن اتخاذها إجراءات قانونية عاجلة بشأن الشائعة التي نشرها أحد المواطنين بوجود تجاوزات مالية بقيمة مليون ريال.

وقالت إدارة تعليم مكة في بيان لها: “إن المواطن استهدف من تغريداته المتتالية الإدارة، والتهكم على منسوبيها وقياداتها بأسلوب غير لائق، وإثارة الرأي العام ضد جهة حكومية تعمل تحت الأنظمة والتعليمات الرسمية، وتخضع للرقابة المالية والإدارية من الجهات المختصة.

وأكدت أن هذه التغريدات تدخل ضمن مخالفات، نص عليها نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ولا سيما ما جاء في آخر تغريدة للمواطن عن وجود تجاوزات مالية بقيمة مليون ريال في تعليم مكة.

مشيرة إلى حرصها على إيضاح أية مخالفات أو تجاوزات قد تقع خلال سير أعمالها المعتاد، ولن تقف صامتة أمام محاولات تضليل الرأي العام بنشر أباطيل سواء من جهات إعلامية أو حسابات شخصية، وفق ما كفله نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ولاسيما في مادتَيْه الثانية والثالثة وستتخذ خطوات قانونية عاجلة في ذلك.