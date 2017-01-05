خادم الحرمين يستقبل وزير خارجية النرويج

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، وزير الخارجية بمملكة النرويج بورغ برنده.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية وآفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

حضر الاستقبال، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العيسى، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى النرويج عصام عابد، وسفير النرويج لدى المملكة رولف ويلي هانسن.