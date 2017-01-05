مدني تبوك يحذّر من وسائل التدفئة التقليدية

حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك المواطنين والمقيمين من التهاون في استخدام وسائل التدفئة في ظل ما تمر به المنطقة من انخفاض في درجات الحرارة، وضرورة أخذ الحيطة والحذر باتباع التعليمات والإرشادات اللازمة في استخدام وسائل التدفئة الآمنة وعدم إشعال الحطب والفحم في الأماكن المغلقة.

ودعت المديرية إلى عدم التحميل الزائد على الموصلات الكهربائية ومراعاة الجهد المناسب لها وللمدفئة الكهربائية، والحذر من ترك المدفأة في وضع التشغيل وخاصةً أثناء النوم ومتابعة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم خوفاً من العبث بها.

كما نبهت إلى أنه في حالة استخدام المدافئ التي تعمل على الوقود يجب عدم وضعها في الممرات الضيقة أو بالقرب من الأثاث وضرورة توفير التهوية اللازمة للمنزل بين الحين والآخر لتلافي خطر الاختناق.