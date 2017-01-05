إزالة 45 لوحة إعلانية بشوقية مكة

أزالت بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة مجموعة من اللوحات الإعلانية المقامة بطرق عشوائية في بعض الأحياء والشوارع والميادين العامة، حيث نفذت البلدية ممثلة بقسم مراقبة الأسواق حملة على عدد من المواقع والمخططات السكنية التابعة لها.

وأوضح رئيس البلدية المهندس ممدوح بن محمد عراقي أن البلدية شكلت عددا من الفرق الرقابية من قسمي الأسواق والنظافة، وتم تنفيذ عدد من الجولات الميدانية في المخططات لإزالة هذه الظاهرة التي تشوه المظهر العام وتشكل تلوثا بصرياً وتشغل الأرصفة التي خصصت للمشاة ، لافتا إلى أنه تم إزالة 45 لوحة إعلانية غير نظامية على الأرصفة والممرات.

وأكد أن البلدية لديها العديد من الفرق الميدانية التي تعمل على مراقبة كافة الأحياء والمخططات السكنية للحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية التي تشوه المظهر العام.