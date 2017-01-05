قتلى وجرحى في تفجيرين ببغداد

أوقع انفجار سيارتين مفخختين، الخميس، 19 قتيلا وعشرات الجرحى في بغداد، في أحدث حلقة من مسلسل التفجيرات التي تتعرض لها العاصمة العراقية في الأيام الأخيرة.

وأفادت مصادرنا بأن الانفجار الأحدث وقع في حي باب المعظم وسط بغداد، حيث سقط 10 قتلى و18 جريحا.

وأكدت المصادر أن الانفجار تسبب بتدمير عدد من المحال التجارية في المنطقة.

وفي وقت سابق الخميس، انفجرت سيارة مفخخة كانت تقف بالقرب من مسجد في حي العبيدي شرقي بغداد. وراح ضحية الانفجار 9 أشخاص فيما أصيب 15 آخرون.

وشهدت العاصمة العراقية، سلسلة هجمات خلال الأيام الماضية، راح ضحيتها أكثر من 60 شخصا، وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن معظمها.