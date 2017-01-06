طلاب «تقنية طريف» يشغِّلون السيارة بـ «الماء»

تمكن طلاب في فرع الكلية التقنية بمحافظة طريف في منطقة الحدود الشمالية من إضافة تعديل إلى محرك السيارة يخفف من استهلاك الوقود بنسبة %40‎ حيث يعمل المحرك على الماء بعد تحويله إلى غاز، وهو ما يسهم في توفير وقود بنسبة تصل إلى %40، وتقليل الغازات العادمة الضارة بالبيئة، وإطالة عمر المحرك وتقليل الأعطال، وزيادة قدرة المحرك.

وقال مدير فرع الكلية التقنية بمحافظة طريف الأستاذ علي عويد العنزي لـ «الشرق» إنه وحرصا من الإدارة على تشجيع أي فكرة أو مبادرة يتقدم بها المتدربون؛ فقد تم تبني مشروع فكرة لتشغيل المركبة على الماء بدل البنزين عبر تشغيل المحرك بواسطة خلية هيدروجينية ( HHO fuel cell) والتي تقوم على فكرة أن يتم تشغيل محرك السيارة بواسطة خلية هيدروجينية باستخدام الماء وتم تطبيق الفكرة عملياً من قبل المهندسين والمتدربين على إحدى السيارات في الكلية ونجحت نجاحاً باهراً ووعد الطلاب المتدربين بتطويرها.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٦٠) صفحة (١٦) بتاريخ (٠٦-٠١-٢٠١٧)