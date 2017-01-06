مدرسة توقِّع 3 عقود شراكة لتنمية التطوع في «الشملي»

وقَّعت مدرسة جويرية بنت الحارث في الشملي، أمس الأول، 3 عقود شراكة مجتمعية مع القطاع الحكومي والخاص في المحافظة، وهي: بلدية الشملي، ومستوصف الشملي، ولجنة التنمية الاجتماعية، وذلك بحضور مدير مكتب التعليم في محافظ الشملي عواد بن سماح المسند.

وأوضح مدير مكتب التعليم في محافظة الشملي عواد سماح المسند، لـ «الشرق»، أن هذه الشراكة تهدف إلى تشجيع وتنمية العمل التطوعي والمسؤولية الاجتماعية لمنسوبات المدرسة، والمشاركة في تعزيز التعاون والتكامل مع الأسرة والمجتمع المحلي، مؤكداً أن هذه الشراكة تشمل توفير عيادة صحية في المدرسة، وتدريب المرشدة الصحية على الإسعافات الأولية، وتنظيم محاضرات توعوية للطالبات، وتكريم الطالبات المتميزات دراسياً وسلوكياً، بالإضافة إلى رعاية ودعم برنامج حديقتي الصغيرة وتدريب الطالبات والمعلمات على الحاسب الآلي، وتخفيض 50%‎ في رسوم الدورات المقامة بمعهد التدريب في لجنة التنمية الاجتماعية لمنسوبات المدرسة، وتدشين ركن للأسر المنتجة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٦٠) صفحة (٤) بتاريخ (٠٦-٠١-٢٠١٧)