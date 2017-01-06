البنيان يرعى تخريج الدورة الثالثة للتأهيل العسكري للضباط الجامعيين

رعى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن عبدالرحمن بن صالح البنيان أمس، حفل تخريج دورة التأهيل العسكري للضباط الجامعيين «الثالثة»، وذلك في كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران، نيابة عن ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وكان في استقبال البنيان لدى وصوله مقر الحفل قائد المنطقة الشرقية المكلف اللواء الطيار الركن الأمير تركي بن بندر بن عبدالعزيز، ومدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة اللواء الدكتور سليمان بن محمد المالك.

وبدئ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى قائد الكلية العميد الدكتور عيدان بن موسى الزهراني، كلمة أكد فيها أن من أهم أسباب تقدم الحضارة الإنسانية وتطورها الاهتمام بالتعليم والتدريب، وهو الهدف الأسمى لولاة الأمر في هذه البلاد المباركة، مشيراً إلى أن وزارة الدفاع كانت ومازالت تعنى بتأهيل منسوبيها على جميع الرتب وفي مختلف التخصصات ليقوموا بواجبهم الديني والوطني على أكمل وجه.

بعد ذلك ألقى الطالب الخريج الطبيب إبراهيم الفواز، كلمة الخريجين شكر فيها أعضاء هيئة التدريس في الكلية على ما قدموه لهم، مشيداً بما حصلوا عليه من تدريب وتأهيل، وما سُخِّر للكلية من إمكانات متقدمة، ثم أدى الخريجون القسم، وتقلدوا رتبهم العسكرية.

وفي ختام الحفل، أعلنت النتيجة العامة للدورة، وتسلم أوائل الدورة شهاداتهم من رئيس هيئة الأركان العامة، والتقطت الصور التذكارية للطلبة الخريجين.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٦٠) صفحة (٣) بتاريخ (٠٦-٠١-٢٠١٧)