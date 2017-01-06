1.5 مليون معتمر استقبلهم مطار الملك عبدالعزيز

بلغ إجمالي عدد المعتمرين الذين وصلوا عبر صالات مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة حوالي 1.5 مليون معتمر في رحلتي القدوم والمغادرة، منذ بداية موسم العمرة في غرّة شهر صفر المنصرم حتّى يوم أمس.

وبلغ عدد المعتمرين القادمين 805.912 معتمراً عبر 4011 رحلة جوية، فيما سجّل قدوم المعتمرين حركةً تصاعديّة منذ بدء الموسم، ومن المتوقّع أن تشهد زيادة تصاعدية خلال الأشهر القادمة تصل إلى 50% عن الفترة الحالية. وأوضح التقرير الإحصائي الذي أعدته إدارة المطار أن عدد المغادرين منذ بداية موسم العمرة إلى أمس بلغ 709.577 معتمراً عبر 1995 رحلة، ويتم تسهيل إجراءات المسافرين من خلال تنفيذ الخطة المعتمدة من قِبل إدارة المطار، بالتعاون مع الجهات العاملة فيه، لتقديم الخدمات للمسافرين بكل تميز وكفاءة عالية في الأداء.

ويشهد المطار نموّاً مطّرداً في الحركة الجويّة نتيجة موسمي الحجّ والعمرة، وازدياد الحركة السياحيّة والاقتصاديّة في المملكة، وتسارع معدّلات النمو والطلب على خدمة النقل الجوّيّ والضغط المتواصل على المطار الذي أصبح يعمل بطاقة تشغيليّة تعادل 3 أضعاف طاقة المطار الاستيعابيّة الحاليّة، التي لا تتجاوز 9 ملايين مسافر في العام.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٦٠) صفحة (٢) بتاريخ (٠٦-٠١-٢٠١٧)