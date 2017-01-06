استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض أمس، وزير الخارجية بمملكة النرويج بورغ برنده.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية وآفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
حضر الاستقبال، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم العساف، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي خالد العيسى، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار مدني، وسفير المملكة لدى النرويج عصام عابد، وسفير النرويج لدى المملكة رولف ويلي هانسن.
بحثا العلاقات الثنائية وآفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات
خادم الحرمين الشريفين يستقبل وزير خارجية النرويج
استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض أمس، وزير الخارجية بمملكة النرويج بورغ برنده.
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