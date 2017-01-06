خادم الحرمين الشريفين يستقبل وزير خارجية النرويج

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض أمس، وزير الخارجية بمملكة النرويج بورغ برنده.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية وآفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

حضر الاستقبال، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم العساف، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي خالد العيسى، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار مدني، وسفير المملكة لدى النرويج عصام عابد، وسفير النرويج لدى المملكة رولف ويلي هانسن.

998235.jpg الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال لقائه الوزير النرويجي 998230.jpg .. ولدى استقباله له 998232.jpg العساف والطريفي والعيسى ومدني وعابد خلال اللقاء (واس)

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٦٠) صفحة (٢) بتاريخ (٠٦-٠١-٢٠١٧)