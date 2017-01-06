عبدالله بن فيصل: خادم الحرمين يؤسس لدولة منتجة وصناعية متقدمة

رفع سفير المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي، باسمه ونيابة عن منسوبي السفارة والملحقيات والمكاتب التابعة لها أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة الذكرى السنوية الثانية للبيعة المباركة، موضحا بأنه، أيده الله، يسعى لتأسيس عهد جديد من التنمية في المجالات كافة.

وقال إن مرور عامين على تولي خادم الحرمين الشريفين، مقاليد الحكم تجعل الجميع يشهد له، بالنهج الفريد الذي سلكه لمستقبل المملكة بحكمته ونظرته الثاقبة وقيادته الفذة.

وأوضح أن الملك المفدى، وضع ومنذ الأيام الأولى لتوليه مقاليد الحكم مستقبل البلاد وشعبه أمام ناظريه وسعى بحرص شديد على إحداث نقلة نوعية في مسيرة التنمية الاقتصادية والفكرية تضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة».

وأشار السفير إلى الخطوات الجادة والعملية التي اتخذها خادم الحرمين الشريفين، بدءا بمبادرة «رؤية المملكة العربية السعودية 2030» وذلك ضمن منظومة من القرارات والمبادرات التي تهدف إلى تنظيم وتطوير وتجويد كفاءة وأداء العمل الحكومي وتسريع وتيرة الإنجاز المتميز مما يسهم في راحة المواطن.

وبين أن رؤية المملكة 2030 التي تبناها خادم الحرمين الشريفين تهدف لتحقيق الازدهار الاقتصادي وتنويعه ودعم نموه مما ينعكس بشكل إيجابي على أبناء الوطن.

وقال إن خادم الحرمين الشريفين، يقود المملكة نحو هذا المستقبل المشرق، بإذن الله، رغما عن أجواء الاضطرابات والأزمات والصراعات الدولية والإقليمية متكئا، على خبراته الإدارية والتنموية والسياسية الثرية والعريضة وعلاقاته المميزة بالقيادات على مستوى العالم ولمواكبته ومعاصرته، لمراحل تأسيس الوطن منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز، طيب الله ثراه، ومساهمته مع إخوانه الملوك سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله، رحمهم الله جميعا، في مسيرة بناء الدولة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٦٠) صفحة (٢) بتاريخ (٠٦-٠١-٢٠١٧)