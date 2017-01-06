افتتحت المملكة قنصلية عامة في مدينة قوانزو الصينية يوم الإثنين الماضي، تأكيداً على العلاقات المتميزة بين البلدين، ورغبة في تطويرها. وأوضح مدير الإدارة الإعلامية في وزارة الخارجية السفير أسامة نقلي أن افتتاح القنصلية جاء انطلاقاً من العلاقات المتميزة بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية، والرغبة في تعزيزها في عديد من مجالات التعاون المشترك.
قنصلية سعودية في قوانزو
نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٦٠) صفحة (٢) بتاريخ (٠٦-٠١-٢٠١٧)
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