العاشور يحتفل بـ «سجى»

جاسم العاشور

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الدمامالشرق

احتفل مسؤول التحصيل في صحيفة «الشرق» جاسم حسن العاشور بقدوم مولودته البكر التي اتفق وحرمه على تسميتها سجى. جعلها الله من مواليد السعادة وأقر بها أعين والديها.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٦٠) صفحة (٦) بتاريخ (٠٦-٠١-٢٠١٧)
الدمام  |  الشرق
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