تخريج فتيات كفيفات في دورة «سبرينج بورد»

احتفلت مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية بتخريج الفتيات الكفيفات من دورة نقطة الانطلاقة «سبرينج بورد»، بالتعاون مع المجلس البريطاني الثقافي، لفئة الكفيفات في نادي رؤية للإعاقة البصرية، بحضور أهالي الفتيات وجميع الجهات الخيرية والمعنية بهذه الفئة.

وعبَّرت الفتيات عن سعادتهن بإنهاء هذه الدورة، التي حققت عديداً من الأهداف وعزَّزت قدرتهن على حل مشكلاتهن، كما حصلت الموظفات منهن على قدر كبير من التحفيز والتركيز. وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية أحمد الحواس، حرص نادي رؤية للإعاقة البصرية على تطوير إمكانات منتسبيه بشكل نموذجي، والنهوض بها، منطلقاً من أولوياته وأهدافه العامة، التي تحرص في المقام الأول على تأسيس جيل من المتعلمين والمثقفين، الذين بإمكانهم أن يتجاوزوا ظلام الإعاقة، ويخرجوا إلى نور الأمل والتفاؤل، ومن ثم إثبات الذات في كثير من المجالات والتخصصات، مشيراً إلى نجاح النادي في تحقيق الاستفادة من الدورات التي أقيمت للفتيات الكفيفات، حيث يسعى للتوسع في المستقبل القريب، وتعزيز خدماته بما يلبي حاجة فئة معاقي البصر.

يُذكر أن نادي رؤية للمكفوفات في المنطقة الشرقية التابع لمؤسسة الأمير محمد بن فهد، نظم مؤخراً جلسات تدريبية خاصة لبرنامج سبرنج بورد البريطاني للمكفوفات.

ويأتي هذ البرنامج كثمرة لاتفاقية الشراكة التي تم عقدها بين مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية والمجلس الثقافي البريطاني في إطار استراتيجيتها لخدمة ذوي الإعاقة البصرية، بهدف دعم السيدات الكفيفات في المملكة وعلى مستوى الشرق الأوسط، من خلال تقديم برامج تدريبية عالمية حديثة تلائم الكفيفات.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٦٠) صفحة (٦) بتاريخ (٠٦-٠١-٢٠١٧)