«عنك» تُكرِّم الخريجين والخريجات بمكافآت مالية

كرَّمت جمعية عنك الخيرية للخدمات الاجتماعية الخريجين والخريجات والمتفوقين والمتفوقات لعام 1437هـ، وعددهم 26 طالباً وطالبة، بمكافآت مالية قدرها ألف ريال، وذلك إيماناً منها بدعم المسيرة العلمية ورفع مستوى الطموح لديهم، وحث بقية زملائهم على بذل مزيد من الاجتهاد لتطوير قدراتهم وإمكاناتهم.

وقال المتحدث الإعلامي محمد الفارس، إن المكافآت المالية تأتي من مبادرة الداعمين ورجال الأعمال للجمعية، وانطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية للمجتمع، وتحفيزاً لهم لمواصلة تفوُّقهم الدراسي، مضيفاً أن التكريم تم في مقر جمعية عنك الخيرية للخدمات الاجتماعية، بحضور الخريجين وأولياء أمور الخريجات.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٦٠) صفحة (٦) بتاريخ (٠٦-٠١-٢٠١٧)