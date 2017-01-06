مركز صحي أم الشفلح يستقبل المراجعين في مبناه الجديد

بدأ مركز صحي أم الشفلح، أمس، في استقبال المراجعين بعد أن تم افتتاح مبناه الحكومي الجديد الذي يقدم أفضل خدمات الرعاية الصحية لأهالي مركز أم الشفلح، بحضور نائب مساعد المدير العام للصحة العامة الدكتور نواف العتيبي، ومشرف المراكز الصحية في المنطقة الشرقية الدكتور محمد الرشيدي، ومدير مستشفى قرية العام نايف الفاضل.

وجاء افتتاح المركز ليكون بديلاً عن المبنى السابق المستأجر الذي كان يقدم خدمات صحية أولية، ويُشكل افتتاحه نقلة نوعية ستخفف من الضغط الذي كانت تعاني منه الخدمات الصحية سابقاً جراء صغر حجم المركز الصحي السابق، مقارنة بالأعداد الكبيرة للمراجعين له، وتم تزويد المركز بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية الحديثة اللازمة، التي كان يفتقر لها المبنى المستأجر سابقاً، ما سيسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.

ويشمل المركز عدداً من العيادات كعيادة الرجال وعيادة النساء وعيادة الأسنان وعيادة المختبر وعيادة الأمومة والطفولة والصيدلة.

إلى ذلك، افتتح الدكتور نواف العتيبي قسم التوعية والتثقيف في مركز صحي قرية العليا، كما تم توقيع اتفاقية برنامج مشاركة اجتماعية لتفعيل المناسبات الصحية بين القطاع الصحي وإدارة التعليم في محافظة قرية العليا.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٦٠) صفحة (٦) بتاريخ (٠٦-٠١-٢٠١٧)