بدء التسجيل في برنامج «الإنجليزية» لخريجي «تقنية بنات الأحساء»

بدأت الكلية التقنية للبنات في الأحساء، ممثلة بإدارة برنامج «اللغة الإنجليزية المكثف»، التسجيل في البرنامج لخريجي الكليات التقنية إلكترونياً، ويستمر حتى 23 من الشهر الجاري.

ويعد البرنامج أحد البرامج التطويرية التي تقدمها المؤسسة العامة للتدريب التقني لخريجيها، وتأتي أهميته لاكتساب المهارات في اللغة الإنجليزية وفق احتياجات سوق العمل من خلال طاقم متخصص، ويشمل مميزات عدة، منها الحصول على شهادة معتمدة في اللغة الإنجليزية ومكافأة شهرية قدرها ألف ريال.

ويشترط للالتحاق في البرنامج أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، وحسنة السيرة والسلوك، وحاصلة على الدبلوم من إحدى الكليات التقنية، مع التفرغ التام للبرنامج بحيث لا تكون شاغلة أي وظيفة حكومية أو أهلية، كما يمكن للراغبين في الالتحاق بالبرنامج التسجيل من خلال البوابة الإلكترونية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وذلك على الرابط التالي www.tvtc.gov.sa.

يُذكر أن البرنامج يسهم في تطوير خريجي الكليات من خلال التدريب الذي يستمر لمدة 18 أسبوعاً بمعدل (540) ساعة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٦٠) صفحة (٦) بتاريخ (٠٦-٠١-٢٠١٧)