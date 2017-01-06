نظمت أسرة النشاط الطلابي في إدارة تعليم حفر الباطن حفلاً لعدد من المتقاعدين والمنقولين خارج المحافظة، بحضور مدير التعليم بالمحافظة عائض الرحيلي والقيادات التعليمية بالمحافظة.
ووصف رئيس قسم النشاط الطلابي فهد الشمري، التوجه لتكريم الرعيل الأول من المشرفين بأنه تكريم لمهنة التعليم في شخصياتهم النبيلة، وقال: «اليوم نوجه لهم تحية احترام وتقدير لسنوات عمر يصعب تعويضها، وتقديرٌ لجهد بذل في خدمة التعليم أثروا من خلاله مسيرة وطنهم ورفعوا الراية بأمانة وشرف».
«تعليم حفر الباطن» تحتفي بمشرفي النشاط المتقاعدين والمنقولين
نظمت أسرة النشاط الطلابي في إدارة تعليم حفر الباطن حفلاً لعدد من المتقاعدين والمنقولين خارج المحافظة، بحضور مدير التعليم بالمحافظة عائض الرحيلي والقيادات التعليمية بالمحافظة.
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