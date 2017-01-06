بدأ مركز الصالحية التابع لجمعية البر في الأحساء، أمس، توزيع الدفعة الثانية من المواد الغذائية على 370 أسرة.
وقال مسؤول قسم العلاقات والإعلام في المركز صالح الدقيل إن التوزيع تم على هيئة سلال لتشمل جميع المستفيدين من الرجال والنساء، مبيناً أن ما تم توزيعه من مشروع المواد الغذائية مع بداية العام الهجري 1438هـ يبلغ 400 ألف ريال.
يذكر أن المركز قام بتوزيع خمسة أطنان من التمور على الأسر المسجلة في المركز الشهر الماضي.
«بر الصالحية» يوزع مواد غذائية على مستفيديه
بدأ مركز الصالحية التابع لجمعية البر في الأحساء، أمس، توزيع الدفعة الثانية من المواد الغذائية على 370 أسرة.
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