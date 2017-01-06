مقتل وإصابة 42 عنصرا من الجيش الليبي

قتل 26 من الجيش والأمن الليبي وأصيب 17 آخرين بمواجهات مع تنظيم داعش الإرهابي في بنغازي.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم قيادة الجيش الليبي العقيد أحمد المسماري اليوم أن قوات الأمن تمكنت من قتل اثنين من عناصر داعش يحملون أحزمة ناسفة.