تشاد تغلق حدودها مع ليبيا

أعلن رئيس وزراء تشاد ألبرت باهيمي باداكي في بيان له، أن بلاده أغلقت حدودها الطويلة مع ليبيا، وسترسل قوات إلى المنطقة ضمن جهود منع تدفق المقاتلين المتشددين الذين يفرون من الصراع في جارتها الشمالية.

وأضاف، “بعض المجموعات المعزولة تجمعت باتجاه جنوب ليبيا أي على الحدود الشمالية لبلادنا المحتمل تعرضها لخطر التسلل، لذا نعلن أن المنطقة الحدودية “منطقة عمليات عسكرية”.

وعلى الرغم من مواجهة الاقتصاد في تشاد لمصاعب فإن جيشها أصبح واحدًا من أقوى جيوش المنطقة ويلعب حاليًا دورًا رئيسيًا في جهود مكافحة جماعة بوكو حرام المتشددة في نيجيريا المجاورة.

يذكر أن مراقبة الحدود الصحراوية الشاسعة لغرب وشمال إفريقيا شديدة الصعوبة ويتمكن المتشددون في أحيان كثيرة من التجول بين الدول بحرية دون رصدهم.