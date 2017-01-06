إيداع 33 مليون ريال في حسابات مزارعي الأحساء

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صرفت هيئة الري والصرف بمحافظة الأحساء 33 مليون ريال كدفعة ثانية من مستحقات المزارعين ممن ورّدوا تمورهم لمصنع تعبئة التمور بالمحافظة في الموسم الماضي 1437هـ، حيث تم إيداع المبالغ المستحقة للمزارعين إلكترونياً في حساباتهم الشخصية عن طريق استخدام حساب الآيبان.

وأعرب مدير عام الهيئة الدكتور فؤاد بن أحمد آل شيخ مبارك، عن بالغ الشكر للقيادة الكريمة على دعمها للمزارعين، مما كان له الأثر البالغ في تحسين قدراتهم الإنتاجية وترشيد استهلاك المياه، مناشدًا المزارعين كافة، للمبادرة بتطبيق أنظمة الري الحديثة في مزارعهم للاستفادة من الزيادة المقررة في سعر شراء التمور المحددة بخمسة ريالات للكيلو الواحد .

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